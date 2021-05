Royal Family, la Principessa Beatrice annuncia di aspettare un figlio

La Royal Family britannica continua ad allargarsi. La Principessa Beatrice ha infatti annunciato ufficialmente di essere incinta del primo figlio insieme al marito, l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Mozzi ha già un figlio di nome Christopher Woolf, ma soprannominato “Wolfie”, nato nel 2016 ed avuto da una precedente relazione con l’architetta e designer americana Dara Huang.

L’annuncio formale è arrivato da un comunicato dal Buckingham Palace, che ha confermato mercoledì: “Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice ed il Sig. Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano un figlio per l’autunno di quest’anno. La Regina è stata informata, ed entrambe le famiglie sono deliziate dalla notizia“.

Si tratta del secondo nipote per il Principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson, dato che la sorella di Beatrice, la Principessa Eugenie, ha partorito il primogenito August a Febbraio di quest’anno. Inoltre il nascituro sarà il 12esimo pronipote per la Regina Elisabetta, che sarà bisnonna per l’undicesima volta alla nascita della figlia del Principe Harry e di Meghan Markle prevista per le prossime settimane.

La notizia arriva a dieci mesi dalle nozze di Beatrice ed Edoardo, che si sono sposati lo scorso luglio in una cerimonia intima a causa delle regole imposte dalla pandemia e per evitare l’imbarazzo della presenza del Principe Andrea, pesantemente coinvolto nello scandalo sessuale dell’amico Jeffrey Epstein, pedofilo miliardario morto suicida in carcere. A causa dello scandalo sul Principe Andrea, la data delle nozze era già stata rimandata due volte già prima della pandemia.

Previste con grande fanfara per il 29 Maggio 2020, le nozze furono poi rimandate a causa della pandemia del Coronavirus, e quando i tempi del lockdown iniziarono a dilatarsi la coppia decise di procedere con una cerimonia a sorpresa con 20 invitati, tra cui la Regina e il Principe Filippo. Per l’occasione la sposa indossò un abito della nonna Elisabetta riadattato ed una sua nota tiara.