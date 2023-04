Il Principe William e Kate Middleton festeggiano il loro anniversario di nozze. Sono passati infatti 12 anni da quando la coppia reale celebrò il loro matrimonio in una sfarzosa cerimonia nel 2011, ed i due hanno festeggiato sabato condividendo una loro foto sulla loro pagina Instagram comune.

“12 anni “, il Principe di Galles, 40 anni, e la Principessa di Galles, 41 anni, hanno scritto nella didascalia del post. Nella foto, scattata dal fotografo Matt Porteous l’anno scorso, William e Kate si abbracciano mentre siedono in sella a due biciclette nella campagna del Norfolk. Lo scatto fa parte di una serie di fotografie che Porteous ha precedentemente scattato alla famiglia reale. Altre immagini del servizio fotografico realizzato dal professionista sono state condivise il mese scorso in occasione della festa della mamma nel Regno Unito e durante il Natale del 2022.

William e Kate si sono sposati il 29 aprile del 2011 presso l’Abbazia di Westminster, in una cerimonia che è stata celebrata dall’allora arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams. Da allora, la loro famiglia si è allargata, grazie all’arrivo dei tre figli: il principe George, la principessa Charlotte ed il principe Louis.

La coppia sta insieme dal 2003, dopo che Kate si iscrisse alla Università di St Andrews proprio con la speranza di conoscere e far colpo sul futuro re d’Inghilterra. Galeotto fu un abito semi trasparente che la Middleton indossò nel 2002 durante una sfilata di beneficenza per la scuola, che attirò l’attenzione del giovane William. Ad aprile del 2007 la coppia si separò, per poi riconciliarsi pochi mesi dopo.

Il loro anniversario di nozze arriva esattamente una settimana prima che re Carlo e la regina Camilla vengano ufficialmente investiti dei loro ruoli, proprio nello stesso luogo nel quale Kate e William si sposarono, durante la loro incoronazione, prevista per il 6 maggio.