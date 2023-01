Royal Family: Eugenie di nuovo incinta, è il secondo figlio col marito Jack Brooksbank

Ascolta questo articolo

La famiglia reale inglese sta per crescere ancora. La principessa Eugenie di York ha infatti annunciato ufficialmente che lei ed il marito Jack Brooksbank sono in dolce attesa, e che l’arrivo del nuovo nato è previsto per l’estate . Si tratta del secondo figlio per la nipote della compianta regina Elisabetta II, che ha diffuso la notizia tramite un comunicato rilasciato da Buckingham Palace.

Eugenie e Jack sono infatti già genitori di un figlio di nome August Philip Hawke, nato nel febbraio del 2021. “La principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per questa estate“, ha dichiarato il palazzo nell’annuncio. “La famiglia è felicissima e August non vede l’ora di diventare un fratello maggiore“.

Eugenie, 32 anni, ha anche condiviso la notizia in modo moderno, annunciandolo sulla sua pagina Instagram. Nel post ha condiviso una foto scattata da Jack, in cui August abbraccia la madre affondando il viso nel suo ventre. “Siamo così entusiasti di condividere che quest’estate ci sarà una nuova aggiunta alla nostra famiglia“, ha scritto la principessa nella didascalia.

Il secondo figlio della principessa Eugenie e di Jack sarà il primo dei pronipoti della regina Elisabetta nati dopo la sua morte, avvenuta lo scorso settembre. Il nuovo arrivato, il cui sesso non è ancora stato rivelato ufficialmente, sarà inoltre il 13esimo nella linea di successione al trono britannico, attualmente occupato dallo zio di Eugenie, re Carlo.

La principessa Eugenie e Jack si sono incontrati per la prima volta durante una gita sugli sci nel 2010 in Svizzera, e fu amore a prima vista per la figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson. Nel 2018, durante una vacanza in Nicaragua, è avvenuto il fidanzamento ufficiale, seguito ad ottobre dello stesso anno dalle nozze reali nel castello di Windsor. A settembre 2020 la coppia annunciò la loro prima gravidanza.