Ron e Joyce, con i loro 81 anni di matrimonio, rappresentano la coppia più longeva della Gran Bretagna, contraddicendo tutti coloro che li consideravano troppo diversi per stare insieme, convinti che la loro storia non sarebbe durata a lungo.

Invece, il loro amore ha superato ogni avversità e, giorno dopo giorno, si è fortificato, come accade tra due anime gemelle. Ron, 102 anni e Joyce Bond, 100 anni, originari di Milton Keynes, il 4 gennaio hanno celebrato il loro 81esimo anniversario, alla faccia delle malelingue e sono il simbolo dell’amore autentico, capace di superare tutto, anche le peggiori avversità che si frappongono nel percorso di vita insiene.

La storia d’amore di Ron e Joyce

La loro è una storia da far invidia a una favola. Tutto è partito da un colpo di fulmine e, in poco tempo i due piccioncini hanno coronato il loro sogno d’amore, sposandosi nel 1941 presso l’ufficio del registro di Newport Pagnell. Avevano rispettivamente 21 e 19 anni e l’Europa era in piena Seconda Guerra Mondiale. Ron dovette partire soldato ma la sua Joyce, da brava moglie, lo ha aspettato e dal suo rientro, sono inseparabili, vivendo attualmente insieme in una residenza per anziani, un appartamento nello Shenley Wood Retirement Village di ExtraCare a Milton Keynes.

Il figlio della coppia, Bill, ha voluto omaggiare i suoi longevi genitori con un messaggio di auguri in onda su BBC Radio 2 e con un buonissimo tè alla crema, in occasione del loro 81esimo anniversario. Joyce,quando le chiedono quale sia il segreto del loro matrimonio, risponde che non esiste un capo nella loro relazione, in cui danno e ricevono entrambi, mentre Ron ha aggiunto che se a volte la vita è dura, loro la affrontano insieme, prendendosi cura l’uno dell’altro.

Eileen, una delle figlie, ha spiegato che i suoi genitori rappresentano una coppia davvero speciale e stimolante non solo per lei e per suo fratello ma anche per i loro nipoti, pronipoti e trisnipoti. In precedenza, si pensava che fosse un’altra coppia, Ron e Beryl Golightly dello Yorkshire, a detenere il record ma per loro gli anni di matrimonio sono “solo” 80 , per cui Ron e Joyce sono i veri detentori del titolo e non possiamo che augurar loro altri infiniti anni di vita insieme.