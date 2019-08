Robinson Tower: il palazzo di Singapore che sfida la legge di gravità

Un incredibile palazzo è stato realizzato nel Central Business District di Singapore: è stata denominata Robinson Tower e fatica a sembrare possibile che possa reggere la forza di gravità, con i suoi venti piani dedicati agli uffici commerciali, un giardino sul tetto, spazi commerciali nel piano inferiore attorno ad un ulteriore giardino centrale. Attualmente è anche sede dell’ufficio di Singapore di KPF, che sta lavorando alla progettazione e realizzazione del futuro Terminal 5 dell’aeroporto di Changi, in collaborazione con lo studio londinese Heatherwick Studio.

La torre presenta una composizione sfaccettata, puntando a modificare lo skyline della città per la sua innovativa forma e funzione, creata appositamente per dare maggiore risalto ed efficacia alla luce solare ed al contempo per minimizzare la panoramica degli alti, imponenti, palazzi vicini: l’atrio invece è il centro attorno a cui è presente l’ingresso degli uffici, delle vendite al dettaglio e dell’F&B. Su Robinson Road si affacciano inoltre le vetrine espositive delle attività commerciali presenti.

Costruita all’interno del quartiere centrale degli affari di Singapore, la Torre è stata progettata dalla Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) di New York, contribuendo alla contestualizzazione visiva del vicino mercato alimentare, caratterizzato dal tetto angolare Lau Pa Sat detto Telok Ayer Market. Inoltre, la sua realizzazione architettonica ha contribuito ad un maggiore urbanismo sostenibile per il paesaggio sostituendo, come richiesto, la vegetazione persa per la realizzazione delle costruzioni, con pari quantità di spazi verdi accessibili al pubblico che vi transita.

La Robinson Tower, che si estende su ben 24.000 m2 / 259.400 ft 2, ha ricevuto nel 2014 il premio come Best Futura Project – Silver durante il MIPIM Asia Summit, mentre l’anno successivo, durante il Festival Mondiale dell’Architettura (World Architecture Festival), ha ritirato il premio Future Commercial Mixed Use – Shortlisted.

Il progetto segue le orme di un ulteriore lavoro, di enormi dimensioni, realizzato dalla KPF al Marina Bay Financial Center della stessa città, lungo Marina Boulevard e Central Boulevard: in quel caso era stato utilizzato per la prima volta il modello a uso misto per l’integrazione dell’architettura con il contesto, la cultura e la sostenibilità.