Rischia la vista per un tatuaggio all’occhio, "Non ho rimpianti, mi piace"

Una donna sostiene di aver perso la vista per diversi giorni dopo essersi fatta tatuare le palle degli occhi color rosa, insistendo però che le piace il nuovo look e che non ha rimpianti. Sarah Sabbath, 26enne originaria di El Paso nel Texas, è appassionata di tatuaggi ed ha speso diverse migliaia di dollari per l’inchiostro che sfoggia sul suo corpo. Il suo ultimo tatuaggio alle palle degli occhi ha però avuto conseguenze devastanti, rendendola impossibilitata a vedere e riuscire a fare qualsiasi cosa.

“Il tatuatore ha usato troppo inchiostro e non abbastanza acqua, è stato difficile fare qualsiasi cosa. Non potevo guardare la tv, tenere le luci accese, non riuscivo ad uscire“, racconta Sarah. Colpa quindi del tatuatore che non ha messo abbastanza soluzione salina insieme all’inchiostro, secondo quanto sostiene la giovane americana.

Dopo alcuni giorni senza vedere, Sarah ha consultato finalmente un oculista, che ha confermato la presenza di un danno permanente ai suoi occhi, ma le ha dato un collirio che le ha migliorato la vista, anche se non è tornata a vedere a pieno come prima del tatuaggio.

Inizialmente la giovane si era depressa per quanto accaduto, ma adesso sostiene di non avere rimpianti perché i tatuaggi l’hanno aiutata ad esprimersi.”Mi aiutano ad esprimermi, mi fanno sentire me stessa. Non rimpiango nessun tatuaggio, perché mi sento più a mio agio ora di quando non li avevo. Gli sconosciuti quando mi vedono pensano che sia una criminale senza educazione, ma non smetterò di farmi nuovi tatuaggi“.

Sarah, che ha iniziato a tatuarsi a 14 anni e vanta oltre 27mila follower su Instagram, sostiene anche di voler fare altri tatuaggi in faccia. “Sono il mio scudo“, spiega la giovane, che iniziò con un semplice cuoricino accanto all’occhio e che ha adesso tatuaggi sulle guance, mento, fronte e sopracciglia .”Si tratta di uno stile di vita che fa parte di me“.