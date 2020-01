Ricercatori inglesi danno voce ad una mummia

Tutti conosciamo l’espressione “sa far parlare le mummie” riferita ad una persona che riesce a fa chiacchiere anche i più timidi o strappa le parole di bocca ai più restii a fornire informazioni. Alcuni ricercatori in Inghilterra, invece, hanno voluto dare un senso reale a questa espressione e sono riusciti letteralmente a sentire la voce di una mummia.

L’impresa è stata compiuta dagli studiosi di due università: la Royal Holloway di Londra e l’Università di York e lo studio è stato pubblicato su Scientic Reports. La mummia in questione, il sacerdote egiziano Nesyamun, di oltre 3000 anni fa, non ha detto delle vere proprie parole, ma solo “e”. È stato laconico.

Ciò che è stato fatto dagli scienziati, guidati da David Howard, è stato riprodurre la sua laringe in formato elettronico per sentirne il suono. Howard ha spiegato che ogni individuo produce un suono unico dovuto alle dimensioni precise del suo tratto vocale, una volta conosciuto questo suono si può sintetizzarne la voce in modo artificiale.

Fortunatamente, i tessuti molli dell’apparato fonatorio del sacerdote egiziano erano intatti ed è stato pertanto possibile studiarli. Per conoscerne le dimensioni precise, la mummia è stata sottoposta ad una Tac e a radiografie varie e, una volta delineata la conformazione precisa, con una stampa 3D è stata riprodotta la sua laringe. L’unico suono prodotto dalla laringe artificiale è stata “e”; non ancora abbastanza per arrivare a una sintesi vocale completa. Howard e la sua equipe sono comunque molto fiduciosi sugli sviluppi futuri.

Lo scopo della ricerca è quella di usare i tratti vocali per sintetizzare la voce di soggetti vissuti nel passato e farla conoscere al pubblico. Se i tessuti molli dei corpi sono intatti si può sintetizzarne la voce. Pertanto, nei musei egizi e non, in futuro saranno le mummie stesse a raccontarci la loro storia, con la loro vera voce. Forse anche quella di Tutankhamon o di Lucy.