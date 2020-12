Repubblica di San Marino, i francobolli che usciranno nel 2021

In attesa di mettere in archivio l’anno 2020 anche per il mondo dei francobolli italiani (mancano pochi giorni alle ultime uscite italiane) e già finite quelle di San Marino e Vaticano, si pensa già al prossimo anno. Se il Vaticano ha già dato il primo programma di massima per quello che si spera possa essere un anno di ritorno alla normalità, ecco oggi il turno dell’altra “piccola” presente nel nostro territorio.

La Repubblica di San Marino, tramite il suo “Ufficio Filatelico e Numismatico” ha comunicato una lista che naturalmente è suscettibile di variazioni e nella quale mancano i dati salienti di composizione come la data di vendita, costi facciali ed altre informazionio che saranno comunicate per tempo.

Francobolli in uscita, il dettaglio del programma

Accanto alle serie che sono oramai una tradizione nel calendario, come la serie ‘Europa’ che ogni anno vede un tema diverso e questa volta sarà “Fauna nazionale in pericolo di estinzione”, o i francobolli dedicati al ‘Natale‘ e allo scudetto del campionato di calcio della Serie A italiana 2020-2021, troviamo gli anniversari “tondi” per:

450° anniversario della nascita di Caravaggio

550° anniversario della nascita di Albrecht Dürer

80° anniversario della scomparsa di San Massimiliano Maria Kolbe

50° anniversario di Medici Senza Frontiere

La successione di Fibonacci

Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi

Nella lista trova spazio anche una voce generica dedicata allo Sport, che sicuramente sarà occasione per omaggiare qualche grosso avvenimento del 2021 (le Olimpiadi?). Infine un appuntamento che non passerà certo inosservato come il 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. In questa bozza quindi non vediamo emissioni congiunte con altre amministrazioni, nonostante alcune voci si prestino come per lo stesso Dante.

Tanti in questa lista sono presenti nel calendario del Vaticano e sicuramente anche il Ministero dello Sviluppo Economico le inserirà nel calendario italiano, che speriamo non sia troppo pieno come in questo 2020.