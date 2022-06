Repubblica Ceca: trafficanti nascondono 840kg di cocaina tra le banane, la consegna finisce nei supermercati

Ascolta questo articolo

Centinaia di chili di cocaina sono stati trovati nascosti in alcune casse di banane dai lavoratori di alcuni di supermercati della Repubblica Ceca. Il ritrovamento ha consentito alla polizia locale di individuare e sequestrare circa 840 chili di droga grazie all’errore logistico dei trafficanti, che hanno fatto consegnare per errore le casse contenenti la droga ad alcuni punti vendita di una catena della grande distribuzione del paese.

“I lavoratori dei supermercati hanno trovato la cocaina imballata in panetti cubici nascosti tra le banane“, ha confermato la polizia su Twitter, dove ha postato anche alcune immagini del sequestro avvenuto venerdì. “Le informazioni sulla spedizione portano fuori dalla Repubblica Ceca, quindi ci avvaleremo della polizia internazionale“, confermano le autorità, indicando che il caso è in mano al Centro Nazionale di Controllo Droghe.

840 i chili di cocaina sequestrati per un valore complessivo stimato per ben 80 milioni di euro. Per la polizia si tratta di un enorme colpo alla località organizzata locale, dato che si tratta del più grande carico di droga mai intercettato in Repubblica Ceca. La polizia sta adesso perquisendo altri negozi nell’intero paese per individuare altre casse di banana appartenenti alla stessa spedizione.

Le casse provenienti dall’America Centrale, sono state inviate nel nord del paese presso le città di Jicin e Rychnov nad Kneznou, due piccole località che non raggiungono complessivamente i 30mila abitanti. Secondo alcune indiscrezioni, le casse provenivano probabilmente dalla Colombia ed hanno transitato dal porto tedesco di Amburgo prima delle consegne nei supermercati.

Non è la prima volta che ingenti spedizioni di droga vengono consegnate presso supermercati del paese, anche se questa è sicuramente la più imponente. Nel 2015 oltre 100 chilogrammi di cocaina furono scoperti in un supermercato di Praga, mentre nel 1999 la polizia sequestrò 117 chili di cocaina nascosta tra la frutta secca in un magazzino a nord di Praga.