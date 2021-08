Siamo a Kettering, nel Northamptonshire. Qui è stato trovato il corpo senza vita della ballerina Maddie Durdant-Hollamby. A rinvenire il cadavere sono stati gli agenti di polizia, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla famiglia della ballerina, preoccupati del fatto che potesse esserle accaduto qualcosa.

Accanto al corpo di Maddie è stato ritrovato anche il cadavere di un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota. Riguardo alla ragazza, gli inquirenti non hanno dubbi sul fatto che sia stta uccisa.

Le parole dei familiari della vittima

La famiglia della 22enne ha affidato a un comunicato stampa la sua disperazione, definendosi devastata dalla perdita di Maddie, figlia, sorella, nipote, descrivendo lo shock e il dolore indescrivibili dovuti alla morte della giovane ballerina. Oltre a portare avanti la sua passione per la danza attraverso una scuola, Maddie era direttore marketing.

Era una giovane donna gentile e premurosa, toccando la vita di tutti quelli che ha incontrato. La sua vita è stata purtroppo interrotta proprio mentre la sua carriera stava sbocciando. In una conferenza stampa, l’ispettore Nicole Main ha porso le sue condoglianze alla famiglia in lutto, agli amici e ai colleghi di Maddie, dicendo che, pur trattandosi di un caso difficile, la sua squadra sta lavorando ininterrottamente per ricostruire cosa sia accaduto. Le forze dell’ordine sono vicine alla famiglia della giovane e viene offerto anche supporto psicologico.

“Maddie Durdant-Hollamby era una giovane donna con un brillante futuro davanti a sé e ci stiamo assicurando che la sua famiglia sia pienamente supportata mentre lavoriamo per rispondere alle loro domande su come è arrivata a perdere la vita”, sono le parole della polizia. Da quanto si apprende, non è chiaro il collegamento tra i due decessi e anche per tale motivo le ricerche proseguono. La polizia sottolinea: “Continuiamo a fare appello a chiunque disponga di informazioni che ritengano rilevanti per le nostre indagini di contattarci il prima possibile”.