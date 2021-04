Regno Unito, rapito il coniglio più grande del mondo: ricompensa di oltre 1000 euro

Siamo nel Regno Unito, a Stoulton, nel Worcestershire. E’ qui che, dallo scorso fine settimana, si sono perse le tracce di Darius, il coniglio più grande del mondo, con i suoi 129 cm, entrato ufficialmente nel Guinness World Record nel 2010 per via delle sue esagerate dimensioni.

Neanche a farlo apposta, la sua padroncina è Annette Edward, ex modella di Playboy, oggi 69enne che, affezionatissima al suo “coniglietto”, ha pensato bene di offrire una ricompensa di 1000 sterline (circa 1153 euro) a chi riuscirà a riportarle, sano e salvo, il suo Darius.

Avviate le indagini per il ritrovamento di Darius

Intanto, un portavoce della polizia di West Mercia ha confermato che è stata aperta un’indagine sul caso e che sono stati lanciati numerosi appelli, invitando chi abbia informazioni sul coniglio, vincitore di molteplici premi, di fornirle alle autorità. Si ritiene che Darius sia stato rubato da un recinto, nel giardino di proprietà dei suoi padroni, proprio nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile.

L’esemplare non passa di certo inosservato, trattandosi di un coniglio gigante continentale; una razza risalente alla metà del XVI secolo, quando veniva allevata per la sua carne e per il suo pelo. Si tratta di conigli con una longevità di circa 4-5 anni, che comunque possono durare anche più a lungo.

Pare che Darius, detentore del record di coniglio più grande del mondo, abbia già due conigli che gli potrebbero strappare l’ambito titolo: si tratta dei suoi figli, Lewis e Daisy May che hanno già raggiunto i 120 cm di lunghezza. Annette, che un tempo ha attirato lei stessa i titoli dei giornali per aver speso migliaia di sterline per assomigliare al personaggio dei cartoni animati Jessica Rabbit, alleva conigli da oltre un decennio e ha spesso posseduto animali da record.