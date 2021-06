Una tragedia che arriva da Devon, nel Regno Unito, quella che sto per raccontarvi. Qui un 30enne di origini iraniane, di cui conosciamo solo il nome, Reza, nell serata di mercoled’ 16 giugno, è stato il protagonista di un salvataggio eroico che gli è costato, purtroppo, la vita.

Secondo quanto apprendiamo dal Mirror, l’uomo, che non sapeva nuotare, quando ha visto la figlioletta della sua compagna che stava per affogare,non ha esitato a tuffarsi e a correre in suo soccorso, riuscendo a salvarla ma perdendo la vita.

La ricostruzione di quei drammatici momenti

Sono stati i presenti e dei passanti, dopo aver visto un uomo in difficoltà nel fiume, ad allertare i soccorsi. Polizia e paramedici sono intervenuti tempestivamente ma per il 30enne non c’era più nulla da fare. La polizia del Devon e della Cornovaglia, secondo la BBC, ha semplicemente confermato il decesso dell’uomo.

Dopo il tragico incidente, i familiari hanno creato 2 pagine per la raccolta fondi che consentirà di riportare la salma del povero Reza a casa, a Shiraz, in Iran. Finora sono state raccolte 3500 sterline, quindi oltre 4 mila euro. Reza, che non sapeva nuotare, non è riuscito a sopravvivere alle acque del fiume Erme, situato a Long Timber Woods, Ivybridge.

“La figliastra di Reza ha avuto qualche difficoltà nel fiume Erme, situato a Long Timber Woods, Ivybridge. Reza era un eroe, è saltato nel fiume e l’ha salvata, ma sfortunatamente non è stato in grado di salvarsi perché non era un nuotatore” si legge in un pagina riassuntiva dell’incidente. Un uomo altruista, Reza, che ha dimostrato di esserlo ogni giorno della sua vita (così è scritto sempre all’interno del riassunto della tragedia). Il giovane lascia la compagna e una bimba di 19 mesi, oltre ad amici e colleghi che lo vedevano come parte della loro famiglia.