Regno Unito, madre di 5 figli trovata morta in lago di un parco: arrestato il killer

Una notizia che non vorremmo mai sentire, stavolta proveniente dal Regno Unito, Qui Egle Vengaliene, una bella donna 35enne, madre di 5 figli, proveniente dalla Lituania, è stata trovata morta nelle acque del Brandon Country Park, un parco di campagna nel Suffolk

La vicenda sarebbe accaduta venerdì scorso e si è trattato di femminicidio. Ls polizia, infatti, ha arrestato un 49enne, con l’accusa di omicidio, intorno alle 12:15 di ieri, lunedì 12 aprile.

Il sospettato e la raccolta fondi per la vittima

Il sospettato rimarrà nel centro investigativo della polizia di Bury St Edmunds per essere interrogato e il parco resterà chiuso fino alla conclusione delle indagini. La vicenda, naturalmente, ha scosso la comunità e diverse pattuglie, in queste ore, stanno tentando di rassicurare la cittadinanza che piange la scomparsa di questa giovanissima donna.

5 bambini sono rimasti senza mamma, si legge in un post sui social, in cui è espressa tutta la forza, la speranza e la fede per la famiglia della vittima e per i suoi cari. Appresa la notizia, si è attivata la macchina della solidarietà, come accade sempre dinnanzi a fatti di cronaca nera così forti con di mezzo le sorti di 5 minori che si sono visti strappare troppo presto la loro adorata madre.

Un’amica lituana della vittima ha lanciato una raccolta fondi per riportare la salma della povera Egle in Lituania, sua terra d’origine. Il post, ovviamente, è correlato dal codice iban per consentire il trasferimento dei fondi. Nel post, Vitalija ha descritto la signora Vengaliene come “amata figlia e sorella”, mentre a MailOnline ha riferito che la sua amica ha vissuto nel Regno Unito per circa sette anni prima della sua morte e che, come lei, proveniva dalla città di Rokiškis in Lituania. Un giudice ieri ha concesso alla polizia altre 24 ore per interrogare il sospettato dopo che un ulteriore mandato per una richiesta di detenzione è stato presentato alla Corte di Ipswich.