Ci sono storie macabre, raccapriccianti, aventi per protagonisti i bambini, indifesi, fragili, innocenti. Cè una storia davvero agghiacciante proveniente dal Regno Unito che voglio raccontarvi.Verphy Kudi, giovane madre di Brighton, in Regno Unito, a processo per omicidio colposo per aver lasciato da sola a casa la figlia, la piccola Asiah Kudi, di 20 mesi, che dovrà scontare una pena di 9 anni di carcere.

I fatti risalgono a dicembre 2019, quando la ragazza era partita pr 6 giorni per festeggiare i suoi 18 anni.La bimba, abbandonata a se stessa, è morta di fame. Verphy, arrrestata, si era dichiarata colpevole nel corso del processo ma solo ora è arrivata la sentenza di condanna a 9 anni.

La sentenza di condanna

Il giudice Christine Laing ha descritto la vittima come una bambina indifesa, che confidava completamente nella madre per provvedere ai suoi bisogni. Per la Laing è quasi insopportabile contemplare la sofferenza della piccola nei suoi ultimi giorni di vita, mentre la madre festeggiava, come un’adolescente spensierata, il suo compleanno.

Stando a quanto ricostruito nel corso del procedimento penale, Verphy lasciò Asiah da sola nell’appartamento per ben 5 giorni, 21 ore e 58 minuti, lasciando l’appartamento di Brighton il 5 dicembre 2019 , giorno del suo 18esimo compleanno, per farvi ritorno l’11 dicembre, recandosi a Londra, ad un concerto e ad una festa di compleanno a Coventry.

La madre, tornata a casa, trovò la piccola senza vita, morta di fame e disidratata, chiamando il il 999 e dicendo ai paramedici che che la sua bambina non si svegliava più. Ma il corpo della piccola ha parlato. Dall’effettuazione dell‘autopsia è emerso che a ucciderla sono state la fame e l’influenza, con segni di disidratazione e grave eruzione cutanea da pannolino. Asiah era nata il 22 marzo 2018 e aveva solo 20 mesi nel giorno della sua morte.