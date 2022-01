Regno Unito, l’annuncio di Boris Johnson: "Via mascherine e green pass"

Boris Johnson, il primo ministro del Regno Unito, ha deciso che dal 20 gennaio si ritorna al “liberi tutti” togliendo tutte le restrizioni contro il Covid-19 arrivate con il fatidico “piano B” quando l’onda causata dalla variante Omicron ha innalzato, in maniera del tutto inaspettata, i contagi nel paese.

Alla Camera dei Comuni Boris Johnson ha annunciato la propria decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa (il cosiddetto smart working), il green pass vaccinale rafforzato e di rimuovere l’obbligo della mascherina sia nei luoghi aperti che quelli chiusi. Le regole che resteranno in vigore sono quelle sull’isolamento e sui test, poiché si vuole cercare di alleggerire la forte pressione che tutt’oggi gli ospedali devono sopportare.

La situazione nel Regno Unito

Soltanto due settimane fa nel paese venivano superati i 210 mila contagi e circa 50 morti, dei numeri piuttosto preoccupanti. La situazione però nell’ultima settimana è nettamente migliorata e negli ultimi 7 giorni il decremento è stato pari al 41,7%: “Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel” ha affermato David Nabarro, emissario speciale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Come riportato dal sito “Open” invece un portavoce del Governo ha dichiarato che gli ultimi dati sono molto incoraggianti, sottolineando comunque che la pandemia è ancora in corso. Il professor Robert Dingwall invece nei giorni scorsi ha affermato: “Il piano è quello di rimuovere tutte le restrizioni, compresi i pass vaccinali, salvo due eccezioni. Potrebbe comunque rimanere il tampone negativo per alcuni casi particolari, così come l’uso delle mascherine: una raccomandazione, non obbligo”.

Per Boris Johnson questo risultato è stato conseguito grazie all’enorme successo ottenuto dalla dose booster nel Regno Unito. Nel paese oltre il 60% degli over 12 e “oltre il 90%” degli over 60 ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid