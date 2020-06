Regno Unito, la regina Elisabetta torna a cavalcare

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Credo che basti dire "94 anni" per destare sorpresa, stupore, meraviglia, incredulità. A volte si pensa che una persona anziana non sia più in grado di fare questo o quello. Ed invece non è così. Basta guardarci attorno, quanti anziani hanno ancora dei ruoli importanti nella società, nella politica e anche nella Chiesa?