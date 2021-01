Regno Unito, Danielle muore a 18 anni subito dopo il parto: il dramma del compagno

C’è una storia che sta scuotendo il Regno Unito, quella della giovanissima Danielle Jones, tanto che la polizia di Avon e Somerset hanno avviato un’indagine per risolvere una serie di grossi punti interrogativi legati al decesso della giovane donna.

La ragazza, 18enne, è morta subito dopo aver messo al mondo il figlio Danny, che si trova, ancora oggi, ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi che si sono presentati dopo il parto. Il papà del neonato, compagno della povera Danielle, Ozzy Godfrey, intanto, scrive: “Ho avuto un bambino, quello che avrebbe voluto Dani e che purtroppo non incontrerà mai”, aggiungendo: “Sto combattendo per te, piccolo uomo, sii forte anche per me, non lasciarmi adesso”.

L’accaduto

Una storia straziante che merita delle risposte, quella di Danielle Jones, ed è per trovarle che la polizia sta indagando sulla tragica vincenda, al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, fino al decesso della giovane Secondo quanto riportato dal Sun, sembra che la 18enne avesse portato avanti la gravidanza senza dirlo a nessuno e pare che neanche la famiglia ne fosse a conoscenza.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 17 gennaio, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi nella casa di Bristol, quella di Danielle che, stando alle prime ricostruzioni, aveva appena partorito in casa (in quanto era riuscita a tenere segreta la sua maternità) e solo dopo aveva iniziato ad accusare complicazioni.

Poco dopo il suo arrivo in ospedale, la Jones non ce l’ha fatta ed è deceduta. Ora sul suo corpo verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause che hanno portato alla sua morte. Intanto il compagno Ozzy ha organizzato una raccolta su GoFundMe per sostenere i costi necessari a proteggere il bambino in questa delicata fase della sua vita e per il pagamento delle spese del funerale della giovane Danielle. “Ti ho amato più di ogni altra cosa al mondo. Mi prenderò cura del nostro piccolo”, scrive il ragazzo, in preda alla disperazione.