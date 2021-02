Regno Unito, bimbo di 3 anni muore improvvisamente, la madre: "si lamentava del mal di pancia"

Questa è la triste storia di Jude Chinn, un bel bambino di 4 anni, deceduto, improvvisamente, la scorsa estate. Ma cosa è accaduto a questo bimbo felice, sorridente, sano,meraviglioso? Un bimbo che, riferisce la madre Laura, è andato a letto appena dopo aver fatto una videochiamata al nonno e allo zio e un’ora dopo ha iniziato ad accusare mal di pancia, stando male per tutta la notte ed il giorno seguente?

La tragedia si è consumata nell’arco di pochissime ore. Solo 48 ore prima di morire, Jude per via del mal di pancia sempre più forte, era stato ricoverato al Musgrove Park Hospital di Taunton, nel Somerset, dopo una nottata tra mal di stomaco e vomito.

L’accaduto

Ma i medici si sono trovati di fronte ad una situazione straziante: l’intestino del piccolo si era contorto e ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza anche se lo staff medico, nonostante avesse fatto tutto il possibile, non è riuscito ad evitare la morte, avvenuta il 5 giugno. Inizialmente i medici pensavano che i suoi dolori fossero legati al diabete ma poi hanno scoperto che c’era un sacco di fluido che non avrebbe dovuto essere lì ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza dove hanno dovuto tagliare parte del suo intestino poichè era morto.

Jude ha combattuto per 24 ore, col supporto dei ventilatori, ma poi è spirato ed è a quel punto che il mondo è crollato addosso ai poveri genitori che ringraziano l’ospedale pediatrico per il sostegno ricevuto, per la cura e la compassione mostrate da ogni singolo membro dello staff.

Per Jude è stato organizazato un ciclo di beneficenza, con un team di 18 persone che sta progettando di completare un viaggio di 900 miglia (quasi 1,5 mila km) da John O’Groats a Land’s End in bici, impostando un obiettivo iniziale di 1250 sterline. Oggi, 8 febbraio, si è già arrivati a 46500 sterline.