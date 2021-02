Una storia assurda, con tantissime falle e tanti punti interrogativi, quella che arriva dal Regno Unito, riguardante la morte di un bellissimo bambino dagli occhi azzurro cielo. Il piccolo Leiland Corkill, nato a dicembre 2019 e deceduto a solo 1 anno.

Subito dopo essere venuto al mondo, era stato preso in cura dai genitori adottivi, a Bairow-in-Furness; un uomo di 34 anni e una donna di 37, arrestati con l’accusa di omicidio, aggressione, maltrattamenti e negligenza, come confermato dalla polizia, e rilasciati entrambi su cauzione.

Il 6 gennaio i genitori adottivi hanno allertato i paramedici che si sono immediatamente recati nella proprietà in cui il piccolo viveva e dove, secondo il racconto dei due, era stato vittima di un grave infortunio domestico.

Condotto immediatamente all’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool con un grave trauma cranico, il piccolo è deceduto il giorno succesivo. Attualmente è in corso un’indagine da parte di un team di detective e altri specialisti per stabilire le circostanze complete della morte, in piena collaborazione con il medico legale.

Le parole della madre naturale e della nonna

Il piccolo Leiland è stato sepolto nella città natale di Whitehaven, in Cumbria. La madre naturale, la 37enne Laura Corkill non riesce a darsi pace, così come la nonna, la 57enne Yvonne Corkill, che al Sun, domenica, ha detto: “E’ orribile. Era un bambino allegro e gioioso e non possiamo credere a quello che è successo. Ero lì quando è nato e ci sono stata alla fine. Non posso credere che tutto questo sia successo solo a 1 anno di distanza dalla sua nascita. E’ troppo da sopportare”.

John Readman, direttore esecutivo di People at Cumbria Country Cuncil ha dichiarato che questo è un caso profondamente angosciante, aggiungendo: “Possiamo affermare che era accudito dall’Amministrazione locale e al momento della morte era affidato ai genitori adottivi. Il Consiglio di Contea, ora parte del Safeguarding Children Partnership, ha raccomandato che venga effettuato un riesame di salvaguardia completamente indipendente”.