Una storia terribile, quella che sto per raccontarvi e che arriva dal Regno Unito, dove il 12enne Roberts Buncis è stato accoltellato più di 70 volte dal suo amico, un ragazzino inglese 14enne all’epoca dei fatti, colpeole di averlo ucciso, dopo averlo attirato in un bosco nel Lincolshine, l’anno scorso.

La tragedia si è consumata a Fishtoft, vicino Boston, il 12 dicembre, appena 2 giorni prima del tredicesimo compleanno della vitttima e proprio in questi giorni sono in corso le udienze per arrivare alla condanna.

La ricostruzione secondo l’assassino e secondo l’accusa

L’assassino, oggi 15enne, ha affermato che Roberts avesse portato con sè un coltello e di aver perso il controllo quando il 12enne ha tentato di pugnalarlo, accusandolo di essere una spia. Ma i giurati, respingendo il resoconto dell’imputato, hanno concluso che il ragazzo era motivato dalla rabbia e ha cercato di punire il 12enne, piuttosto che perdere l’autocontrollo.

Il giovane ha ammesso l’omicidio colposo ma ha negato l’omicidio premeditato. Nel corso del processo dell’adolescente, è stato riferito che Roberts è stato accoltellato dozzine di volte, con una ferita al collo “coerente con un tentativo di decapitazione“. L’imputato ha attirato la vittima nella zona dove si è consumato l’efferato omicidio attraverso uno scambio di messaggi via Facebook.

Dopo l’omicidio, il ragazzo ha inviato messaggi ad altri amici, scrivendo: “Non doveva andare così”. L’accusa, rivolgendosi alla giuria, durante il processo, ha detto che l’omicidio è stato brutale e gratuito. L’ispettore capo Richard Myszczyszyn, dell’East Midlands Special Operation Unit, ha dichiarato che Roberts avrebbe potuto avere la vita davanti a se, ma il suo futuro è stato rubato nel modo più violento. Nel corso delle prossime udienze arriverà alla condanna. La data, al momento, non è stata ancora fissata.

Il medico legale Guy Rutty, che ha esaminato il corpo della giovane vittima, ha affermato di aver identificato 22 siti di lesioni su collo, torace e addome, alcuni dei quali contenenti fino a 17 lesioni separate.Oltre a un tentativo di decapitare Roberts, ha affermato che ci sono state anche ferite coerenti con il tentativo di rimuovere la mano o le dita.I pubblici ministeri hanno affermato che l’imputato ha usato una tale forza che la punta del coltello si è rotta ed è stata successivamente trovata conficcata nel cranio di Roberts.