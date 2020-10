Record di contagi da Coronavirus, le misure nei Paesi europei più colpiti

L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus è in continuo peggioramento e, se l’Italia ha preso in considerazione l’idea di un altro possibile lockdown, anche gli altri Paesi dell’Europa stanno aggiungendo ulteriori restrizioni alle misure anticontagio attualmente in atto. Tra scuole che chiudono e locali legati alla ristorazione che riducono l’orario di lavoro, si aggiungono anche le limitazioni circa i rapporti sociali e tra i nuclei famigliari.

La Francia, che insieme alla Spagna, rappresenta una delle Nazioni europee maggiormente colpite dal Coronavirus, ha ripristinato lo stato di emergenza su tutto il Paese; esso, che inizierà sabato 17 ottobre 2020 e durerà almeno 4 settimane, segue a quello che si era concluso lo scorso 10 luglio. Emmanuel Macron, fa sapere durante un discorso in tv, inoltre, ha deciso per un coprifuoco nelle parti della Francia a maggior rischio di contagio: nelle zone di Montpellier, Marsiglia, Lille, Lione, Grenoble e Saint Etienne, l’orario tra le 21 e le 6 sarà vincolato da tale misura di restrizione.

Con i casi delle ultime settimane, la Spagna ha raggiunto la cifra di 908.056 contagi da Coronavirus. Al fine di limitare i rischi di ulteriori contagi, Madrid, che rappresenta la città più colpita della penisola iberica, ha annunciato un parziale lockdown: oltre alle misure di restrizione già in atto, sono vietati anche tutti gli spostamenti non ritenuti indispensabili.

In Catalogna, invece, il Presidente della Generalitat, ha dichiarato che nella giornata di venerdì 16 ottobre entrerà in vigore una legge che determina la chiusura di tutte le attività legate alla ristorazione per almeno 15 giorni. Lo stesso Presidente, inoltre, ha spiegato che nei prossimi giorni verrà approvato un fondo destinato ad aiutare la categoria di bar e ristoranti.

I contagi da Coronavirus in Germania stanno crescendo in maniera esponenziale, tanto che in alcune zone si registrano 50 casi positivi per 100.000 abitanti. A tal proposito, la cancelliera Angela Merkel ha dichiarato di voler aumentare ancora le misure di restrizione, sebbene nelle città di Francoforte e Berlino sia già stata definita la chiusura dei locali destinati alla ristorazione alle ore 23. Angela Merkel ha, infatti, dichiarato la necessità di una limitazione nei contatti tra le persone, anche facenti parte dello stesso nucleo famigliare.