Re Carlo III sale al trono, insieme alla Regina Consorte Camilla

“La Regina è morta, lunga vita al Re“, dice un famoso detto sulla successione nelle monarchie, ed in queste ore di cordoglio per la morte della Regina di Inghilterra Elisabetta II, la monarchia continua ad andare avanti, ed ha già intitolato l’erede col suo nome ufficiale da Re. Il primogenito maschio di Elisabetta, l’ex Principe Carlo, è salito al trono col titolo di Re Carlo III, mentre la moglie Camilla Parker Bowles ha acquisito il titolo di Regina Consorte.

Il primo comunicato ufficiale del Re Carlo III è un omaggio alla “adorata sovrana e amatissima madre“. La dichiarazione di “Sua Maestà il Re Carlo III” è arrivata appena mezz’ora dopo l’annuncio ufficiale della scomparsa della monarca britannica. Anche se il protocollo impone che il nuovo Re venisse proclamato il giorno dopo la morte della Regina, Carlo ha già preso possesso del suo nuovo titolo, come confermato da Clarence House.

La scelta del nome da Re non era scontata. Dato che il suo nome completo è Charles Philip Arthur George, c’era la possibilità che avrebbe potuto scegliere di usare un altro di questi nomi, invece che Carlo. Carlo I Stuart fu Re dal 1625 fino alla sua esecuzione nel 1649, mentre Carlo II Stuart è stato Re di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia dal 1649 al 1685.

La sua dichiarazione legge: “La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la scomparsa di un’adorata Sovrana e di una Madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Reami e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo“.

La conferma della morte della Regina è arrivata dopo che, nella giornata di giovedì, il Palazzo Reale aveva rilasciato un comunicato in cui i dottori esprimevano preoccupazione per la salute della monarca. Al capezzale di Elisabetta sono arrivati i figli ed il nipote William, mentre Harry si trovava in Europa ed è arrivato solo dopo l’annuncio della scomparsa.