Re Carlo choc, costringe Harry a fare il test del DNA: terremoto a palazzo

E se. Potrebbe benissimo finire così questo articolo, se non fosse che quella che vi stiamo per raccontare non sia una vicenda semplice, anzi molto complessa e ingarbugliata. Stiamo parlando della Famiglia Reale del Regno Unito, che recentemente ha visto l’improvvisa scomparsa della Regina Elisabetta II. Lo scettro, o meglio la corona, adesso, è passata nelle mani di Carlo, figlio di Elisabetta e salito al trono con il nome di Carlo III. L’inizio della sua monarchia è stato abbastanza movimentato.

Carlo sin da subito ha cominciato la sua opera politica, affermando che il suo regno sarà una continuità con tutto ciò che ha fatto la Regina Elisabetta II. Ma come si sa ci sono diversi problemi famigliari che affliggono la casa Reale, secondo quanto si apprende in queste ore a Buckingham Palace potrebbe esserci un vero e proprio terremoto, vediamo di cosa si tratta.

Scandalo alle porte?

Tutti ricorderete sicuramente la principessa Diana Spencer, nota meglio come Lady Diana. Ella era la moglie di Carlo, ma morì in un tragico incidente stradale: ancora oggi circola il mistero attorno a quell’evento, mai chiarito del tutto. Harry e William, figli di Carlo e Diana, quindi rimasero da soli, soltanto con il padre.

Ma la biografa di Lady Diana, Anna Pasternak, nel suo nuovo libro Princess in Love ha pubblicato una lettera della Principessa che getta nuove perplessità proprio su Harry, che secondo quanto riportato nel libro sarebbe invece il figlio di James Hewitt, ex ufficiale della cavalleria britannica ed ex amante di Diana. Su questa vicenda pare che ora Carlo voglia vederci chiaro.

L’ex ufficiale ha negato in tutto e per tutto, anche in passato, di essere il padre di Harry, anche se Diana gli avrebbe scritto una lettera in cui gli rivela di essere il padre biologico di Harry. Già un primo test del Dna, in passato, era emerso che Harry sia discendente di Carlo. Ma i dubbi non sarebbero mai stati del tutto chiariti, ed ecco che la Casa Reale avrebbe ordinato ad Harry un nuovo test. Nel frattempo Carlo, nel suo processo di snellimento della monarchia, ha fatto aggiornare il sito web mettendo Harry e Meghan metterli infondo alla pagina del sito web ufficiale, tra i membri non attivi. Il loro timore è che adesso vengano completamente esclusi dalla Famiglia Reale, con tutte le conseguenze del caso. Già i loro figli non saranno considerati “Altezza Reale”.