Rapporto choc in America: un terzo delle donne militari abusate sessualmente da commilitoni e ufficiali

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Un notizia, questa, che non mi sorprende affatto. Quando una donna entra a far parte di istituzioni dove predominano gli uomini, è inevitabile che possa incorrere nel rischio di subire quanto meno delle avance spinte. Succede in tutti i settori. Succede da sempre. Perfino certe suore, ultimamente, hanno denunciato di essere state molestate dai preti. Ovviamente questo è immorale e lesivo per una donna. Bisogna però anche vedere quante di queste soldatesse sono state molestate per davvero e quante, invece, si sono "vendute" per far carriera.