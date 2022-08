Rapisce e violenta bambina di 6 anni: è caccia al pedofilo in Inghilterra

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Spero che questo individuo, feccia dell'umanità, venga rintracciato e lasciato alla folla. La giustizia ci va troppo leggera con gli stupratori ed i pedofili, non sono persone degne di vivere nella società civile, 2 o 3 anni in carcere non gli fanno niente, poi escono e sono di nuovo liberi di fare quello che vogliono.