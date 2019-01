Rain Vortex: a Singapore la cascata al chiuso più grande del mondo

In un aeroporto a Singapore, più precisamente al Jewel Changi Airport, che attualmente è riconosciuto come l’aeroporto più bello al mondo, sarà costruita la cascata al chiuso più grande del mondo. Proprio entro la fine di quest’anno sarà inaugurata l’apertura di una cupola interamente in vetro al posto dell’ex parcheggio dell’aeroporto internazionale.

Si tratta di una struttura che si estende per 134 mila metri quadrati ed è alta 10 piani, con cinque di essi al di sopra del livello della strada e altri cinque sotterranei. In questo spazio saranno disposti giardini simili a foreste, 130 camere d’albergo, 300 risoranti e negozi, un parco a tema con giardino botanico ed infine una cascata al chiuso, che sarà destinata a diventare la più alta al mondo.

Il costo del progetto

I lavori del progetto, dal valore di 1.5 miliardi di euro, sono già iniziati 5 anni fa, nel 2014. La cascata, chiamata, Rain Vortex rappresenta il fulcro centrale dell’intero progetto. La cascata sarà alta 40 metri e posizionata al centro della cupola. Attorno ad essa verrà installato un giardino alto 5 piani che prenderà il nome di Forest Valley e attorno ad esso ci saranno vari centri commerciali.

“Non solo Jewel conquisterà i cuori e le menti dei viaggiatori e rafforzerà l’attrattiva di Singapore come hub di transito, ma migliorerà l’ esperienza dell’ aeroporto di Changi per tutti i nostri passeggeri e visitatori”, ha dichiarato Jean Hung, Ceo del Jewel Changi Airport Development. Un luogo dove rilassarsi, giocare, divertirsi e passare il proprio tempo, non solo dove ingannare l’attesa dell’imbarco. Diventerà una vera e propria attrazione, anche probabilmente per chi non dovrà obbligatoriamente viaggiare: ci saranno turisti che verranno da ogni parte del mondo per vedere la struttura che sarà costruita entro quest’ anno.