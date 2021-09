Quella che sto per raccontarvi è una storia davvero commovente. E’ la storia di Stevie, un cane che stava per essere abbattuto, ma che ha trovato una nuova casa grazie ad un’adolescente autistica e alla sua famiglia.

Il cocker spaniel Stevie, così chiamato come il nome leggendario della musica Stevie Wonder, non voluto più dagli allevatori a causa dei suoi problemi di vista, era stato portato dai veterinari per essere soppresso.

La nuova vita di Stevie

Per fortuna il medico si è messo in contatto con l’associazione Dog’s Trust che ha accettato di prenderlo e, alla fine, il cagnolone è stato adottato dalla 47enne Vickie Tatlow, originaria di Whitefield, Manchester, che ha affermato che l’arrivo di Stevie ha stravolto completamente la vita della figlia autistica, la 18enne Tegan, che trascorreva tutto il suo tempo a casa e parlava pochissimo fino all’ingresso,nella loro abitazione, di questo simpatico amico a 4 zampe.

Anche la vita di Stevie si è trasformata. Dopo l’esecuzione, da parte di veterinari specializzati, di un’operazione di doppia cataratta per salvargli la vista, la ragazza e il cane sono diventati migliori amici, facendosi affidamento a vicenda. Stevie segue ovunque Tegan che, grazie a lui, ha visto migliorata la sua vita.

Tutta la famiglia si è innamorata di Stevie: il marito di Vickie, Andy, 50 anni, il figlio Harry di 14 anni ma soprattutto Tegan che, con la sua presenza, ha fatto passi da gigante. La ragazza ora ama gli animali e si è iscritta ad un corso sulla cura degli equini, mentre a scuola ha lottato perchè non poteva parlare con altre persone o trovarsi in una zona affollata. Vickie ha deciso di promuovere una camminata di 99 km per raccogliere fondi per il Dogs Trust in modo da ringraziarli per tutto il loro aiuto nei confronti di Stevie che è rinato dopo l’operazione agli occhi.