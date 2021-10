Stanno provocando numerose reazioni all’interno dell’opinione pubblica le parole di Rae Nemetsky, famosa Tik Tok Influencer di 22 anni. La giovane, infatti, sul noto social network, ha spiegato ai suoi followers che la storia con suo marito va a gonfie vele, anche se lei ha spesso rapporti intimi con altri uomini. Per questo la Nemetsky si definisce una “hot wife”. “In genere questo di stile di vita non è scelto dalla donna, ma dall’uomo. È un tipo di fantasia più tipico degli uomini. Ho provato quando mi sentivo pronta, perché sapevo che lo avrei fatto felice” – così ha affermato la Nemetsky.

La proposta, infatti, sarebbe arrivata direttamente da suo marito, che comunque ha una sorta di “controllo” sulla situazione. La 22enne non viene mai costretta ad incontrare persone a lei non gradite, e lei stessa ha dichiarato che il marito non le farebbe fare nulla “se non me la sentissi”. All’inizio la giovane non si sentiva molto a suo agio a tradire il marito con altri uomini, poi però ancora oggi incontra occasionalmente i suoi “amanti.

Rae: “Non è tradimento”

“Se c’è il consenso del marito, non è tradimento. Ma non è molto diverso da quel che facevo quando ero single, la grande differenza è che alla fine torno a casa dal mio compagno, e so che è felice al pensiero di quel che faccio” – così ha spiegato la Tiktoker. La giovane ha informato che la relazione con il marito non risente assolutamente di questa situazione.

La 22enne contatta gli uomini che vuole incontrare su applicazioni come Tinder. Il marito non ha mai conosciuto l’identità degli amanti. Anche i rispettivi genitori sarebbero a conoscenza della loro particolare relazione, e non avrebbero battuto ciglio sapendo che Rae va a letto con altre persone.

La Nemetsky ha spiegato che nessuno potrà rubarle il cuore come suo marito, per cui non si innamorerebbe mai di un suo amante. Con gli amanti Rae non avrebbe quindi alcun tipo di rapporto, se non quello sessuale. Il suo racconto rischia comunque di creare un ampio dibattito in tutto il mondo.