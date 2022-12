Raccolta fondi per Giorgio, bimbo di 4 anni con un tumore al cervello: come aiutarlo

Ascolta questo articolo

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la famiglia del piccolo Giorgio Guglielmino poco prima delle feste. Al bambino di 4 anni, nato in America da padre italiano e madre americana, è stato infatti diagnosticato un tumore al cervello, ubicato sul lobo frontale destro, lo scorso 11 novembre.

Tutto è iniziato ad inizio novembre, quando il bambino ha iniziato a lamentare forti mal di testa e vomito. Una tac ha evidenziato la presenza di un tumore celebrale di 7 centimetri sul lobo frontale destro. Solo dopo l’intervento i medici sapranno dire se è maligno o benigno, anche se per ora propendono per la prima opzione. Per lui sarà necessario un delicato intervento chirurgico, ma dato che la sanità americana non è universale come quella italiana, la famiglia dovrà sostenere di prima persona le ingenti spese necessarie per l’operazione, circa 250mila dollari. Il prossimo 5 dicembre, Giorgio finirà sotto i ferri presso il Children’s Minnesota Hospital a St. Paul.

La zia paterna Deborah Guglielmino, che vive a Prato in Toscana, è partita per gli Stati Uniti per stare accanto al fratello Andrea, ma prima di partire ha aperto una pagina di raccolta fondi per aiutare a coprire le spese. La raccolta è accessibile dal sito GoFundMe.com, ed è intitolata “Un aiuto per Giorgio“. “Sono venuta subito qui per stare vicina a mio fratello e vorrei aiutarlo in qualsiasi modo possibile. Non posso fare molto quando il piccolo piange perché ha mal di testa, mi si strazia il cuore a sentirlo lamentarsi e non poter far niente per alleviare il suo dolore”, racconta Deborah.

“I costi da sostenere saranno altissimi e in questo momento dover pensare anche a quello non aiuta per niente. Stiamo sentendo l’affetto e la vicinanza di tantissime persone, anche sconosciute, e questo ci dà tanta forza“, ha detto la zia del bambino. Ad oggi sono stati raccolti circa 26mila dei 100mila euro indicati come obiettivo della raccolta per Giorgio.

Andrea Guglielmino, originario di Calenzano in provincia di Firenze, si è trasferito in America nel 2009. È qui che ha conosciuto e sposato la moglie LeeAnn nel 2013, ed oltre al piccolo Giorgio i due sono genitori anche di una figlia di nome Greta, che ha due anni.