Una storia straziante, conclusasi con la morte di una giovane donna e del piccolo che portava in grembo. La storia ha per protagonista Felix Verdejo, pugile portoricano, costituitosi per l’omicidio dell’amante incinta, la 27enne Keishla Rodriguez, di cui, già da qualche giorno, si erano perse le tracce, sino al terribile ritrovamento del suo cadavere da parte degli agenti federali.

L’atleta, sposato, non aveva intenzione di interrompere il matrimonio e abbandonare la sua famiglia per iniziare un qualcosa di serio con la ragazza, con la quale aveva intrapreso, da qualche mese, una relazione extraconiugale, anche se i due si conoscevano dalle scuole medie e, negli anni, avevano continuato a frequentarsi come amici.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Verdejo, pugile campione del mondo alle Olimpiadi del 2012, si sarebbe disfatto del corpo della sua amante, gettandolo nelle acque di Laguna di San Josè.Inizialmente, interrogato, ha rifiutato di rispondere alle domande, per poi confessare, dicendo che Keishla aveva voluto vederlo per rive.argli di aspettare un bambino da lui.

Alla scoperta della gravidanza, il pugile avrebbe cercato di convincere l’amante ad abortire, per non compromettere la sua carriera e per non lasciare la sua famiglia. La vittima non ha ceduto alla sua volontà e così è stata uccisa a sangue freddo. Secondo gli agenti federali, l’atleta l’ha sequestrata, poi drogata, legata e, infine, gettata in acqua.

Verdejo era già stato interrogato come persona informata sui fatti dopo che la famiglia di Keishla aveva denunciato la scomparsa ma il suo racconto parziale aveva insospettito gli agenti che lo hanno nuovamente convocato dopo il ritrovamento del cadavere della giovane. La madre della vittima, Keila Ortiz, ha raccontanto che la figlia l’ha chiamata nella serata di giovedì per dirle che sarebbe andata a casa del pugile per annunciargli la gravidanza, aggiungendo di averla avvertita a prestare attenzione perchè lui l’aveva già minacciata.