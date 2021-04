Prova a cucinare seguendo un cooking show in tv, ma si ustiona

Sono tantissimi i programmi che insegnano a cucinare in televisione e le casalinghe a casa, provano con risultati più o meno soddisfacenti a realizzare quanto visto in televisione. Peccato che non sempre si ottengano ottimi piatti e, a volte, capita di rimetterci la vita. Un episodio del genere è successo a una signora che è rimasta ustionata dopo che l’uovo con il quale preparava una ricetta le è esploso in faccia.

Aine Lynch è una giovane mamma di 35 anni del Regno Unito che ha deciso di cimentarsi in una ricetta del cooking show in cui si preparava l’uovo in camicia. Mentre si appropinquava a preparare la ricetta, l’uovo è esploso e l’acqua bollente le è schizzata in faccia ustionandola tutto, per cui ha dovuto andare immediatamente al pronto soccorso.

La donna ha riportato ustioni molto gravi al viso, al collo e al petto dopo aver seguito una ricetta del famoso cooking show su Loose Women. Nella puntata di giovedì scorso, il presentatore del programma di cucina ha mostrato ai telespettatori un trucco per cucinare le uova in camicia nel microonde. Una notizia che ha catturato immediatamente l’attenzione di molte testate giornalistiche, tra cui The Sun.

Secondo le istruzioni riportate dal presentatore, bisogna mettere l’uovo in una tazza d’acqua e poi dentro il microonde per poterlo rompere. La donna, provando a emulare l’esperimento della televisione, è rimasta ustionata. Sul suo profilo social, racconta quanto le è successo al punto che il marito le ha gettato addosso dell’acqua fredda.

La giovane è mamma di due bimbi, uno di 22 mesi e l’altro di 12 settimane. Sul suo profilo social, ha raccontato la sua vicenda e le conseguenze che ha riportato. Si reputa fortunata per quanto successo, dal momento che “Tutto quello che mi passava per la testa era grazie a Dio che non avevo uno dei bambini tra le braccia, specialmente la mia più piccola, dato che di solito la tengo in braccio. Sono stata in pronto soccorso per cinque ore e mandato a casa con un sacchetto di antidolorifici, lozioni e medicazioni”.