Procuratore della Corte Penale Internazionale in Ucraina per indagare su presunti crimini di guerra

Nella giornata di giovedì gli investigatori della Corte penale internazionale (CPI) sono partiti per l’Ucraina per indagare su possibili crimini di guerra. Il procuratore capo, Karim Khan, ha dichiarato a Reuters che il suo ufficio verificherà se ci siano prove di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio – i crimini sotto la giurisdizione della corte – da parte di tutte le parti in conflitto. Alla domanda sui rapporti di attacchi di artiglieria nelle città ucraine, Khan ha dichiarato: “Qualsiasi parte che prende di mira civili o oggetti civili sta commettendo un crimine ai sensi dello Statuto di Roma e del diritto umanitario internazionale“, riferendosi allo statuto che ha creato il Tribunale.

Né la Russia né l’Ucraina sono membri della CPI e Mosca non riconosce il tribunale, aperto all’Aja nel 2002. L’Ucraina ha firmato una dichiarazione nel 2014 che attribuisce al tribunale la giurisdizione sui presunti reati gravi commessi sul suo territorio dal 2014, indipendentemente dalla nazionalità degli autori. “Questo è un promemoria per tutte le fazioni, per tutte le parti in conflitto, che devono comportarsi in conformità con le leggi di guerra”, ha detto Khan.

Se si dovesse scoprire che in Ucraina sono stati commessi crimini di guerra il’ufficio del procuratore capo seguirà le prove lungo la catena di comando, fino ai più alti livelli delle cariche politiche e militari. “Chiunque sia coinvolto in un conflitto deve rendersi conto che non ha la licenza per commettere un crimine“, ha precisato Khan.

La prima squadra inviata giovedì è composta da investigatori, avvocati e persone con particolare esperienza nella pianificazione operativa. I pubblici ministeri hanno affermato che esamineranno anche possibili crimini nel conflitto risalenti all’occupazione russa della penisola di Crimea nel 2014 e le attività dei separatisti filo-russi nel Donbass.

Il rapporto annuale del 2020 del pubblico ministero, basato su indagini preliminari, citava presunti omicidi e torture in Crimea e presunti omicidi, torture, omicidi e stupri in Ucraina orientale. Il Regno Unito ha guidato gli sforzi con la comunità internazionale per accelerare un’indagine della Corte penale internazionale (CPI) sui crimini di guerra della Russia in Ucraina. L’iniziativa è supportata da 38 paesi, che sarebbe la più grande alleanza nella storia per portare un caso alla CPI.