Principesse, la vita in una prigione dorata

Se diventare una Principessa è il sogno di ogni bambina, il titolo reale, può diventare l’incubo delle donne adulte con le regole ferree da rispettare e la libertà estremamente limitata. La vita da reale, quindi, non è solo indossare antichi gioielli preziosissimi, abitare a Buckingham Palace e salutare la folla affacciandosi dal bancone.

Gli obblighi che determinano la vita di chi ha il sangue blu, di nascita o acquisito con il matrimonio, e che sembrano andare tanto stretti all’ex attrice americana Meghan Markle, riguarderebbero diversi campi. Il galateo, per esempio, è uno di questi: i membri della Royal Family, infatti, non possono bere il the in qualsiasi modo lo desiderino; secondo le regole di corte, bisogna afferrare il manico della tazzina nella sua parte alta, con il pollice e l’indice. Inoltre sarebbe opportuno sorseggiare la bevanda sempre dallo stesso punto, al fine di non lasciare troppe impronte di rossetto, e il mignolo deve essere mantenuto verso l’interno e non dritto verso l’alto.

Anche gli incontri con la Regina, sia che essa sia la nonna oppure la suocera, sono regolamentati da obblighi precisi: in sua presenza bisogna sempre farle un inchino, in segno di saluto e rispetto. Quando si sta seduti, invece, è opportuno incrociare le gambe solo in un determinato modo, abbastanza scomodo peraltro. È proprio in merito al modo di stare seduta che Meghan Markle, ai primi tempi del fidanzamento con il Principe Harry, sembra avesse fatto storgere il naso a Queen Betty.

E un capitolo a parte è ancora dedicato ai gesti affettuosi in pubblico: questi andrebbero estremamente limitati anche tra marito e moglie. Se Kate Middleton ed il Principe William sembrano seguire abbastanza tranquillamente queste regole, non si può dire la stessa cosa per Meghan Markle ed il Principe Harry che, ultimamente, hanno espresso più volte la loro insofferenza alla vita di corte.

Una prigione dorata, quindi, quella che ospita i membri della Royal Family, a maggior ragione se il titolo nobiliare prevede anche un posto prossimo al trono in linea di successione. Molti agi, certo, ma anche un modo di vivere che potrebbe stare stretto a molti.