Principe Harry "Camilla pericolosa, ha venduto storie alla stampa per riabilitare la sua immagine"

Gli estratti dalla autobiografia del Principe Harry stanno facendo il giro del mondo, tra confessioni sulla sua infanzia ed adolescenza, il ricordo della madre Diana ed il complicato rapporto col fratello maggiore William, erede al trono, ed il padre Re Carlo. Nel libro, intitolato “Spare” in correlazione al noto detto inglese, “The heir and the Spare“, cioè “L’erede e la scorta“, il Duca del Sussex si è anche aperto in merito alla storia della sua relazione con la matrigna, la Regina Camilla.

All’interno dell’autobiografia, Harry rivela che lui è il fratello chiesero al padre di non sposare Camilla, anche se voleva che suo padre fosse felice. “Da un punto di vista, volevo che anche Camilla fosse felice. Forse sarebbe meno pericolosa se fosse felice?” Durante una intervista con Michael Strahan, il 38enne ha spiegato perché ha definito la matrigna “pericolosa“.”Avevo sentimenti complessi sull’avere una matrigna, che mi aveva recentemente sacrificato all’altare delle sue pubbliche relazioni“, scrive Harry del matrimonio del 2005 tra il padre Carlo e la moglie Camilla.

“Cosa ti aveva fatto all’epoca?“, ha chiesto il giornalista. Harry spiega che aveva un enorme compassione per lei, che era stata la “terza persona” nel matrimonio dei suoi genitori. Il commento è un riferimento alla famosa intervista della Principessa Diana con Panorama nel 1995, nella quale disse, parlando del tradimento di Carlo con Camilla, che “Eravamo sempre in tre in questo matrimonio, era un po’ affollato“.

Harry dice che all’epoca Camilla aveva una brutta reputazione ed un’immagine da riabilitare, e che ha iniziato un patto con i media, vendendo storie in cambio di articoli che la mettevano in buona luce per plasmare l’opinione pubblica in suo favore. “Qualsiasi scambio o accordo che abbia fatto fin dall’inizio, le hanno fatto credere che fosse quello il modo migliore di agire“.

Recentemente, Camilla ha fatto notizia per avere pranzato con Piers Morgan e Jeremy Clarkson, giornalisti che hanno fatto commenti razzisti contro Meghan Markle, in particolare Clarkson, che in un articolo pubblicato dal The Sun l’ha recentemente definita peggio di una serial killer e spiegato che vorrebbe farla farla sfilare nuda per lanciarle addosso escrementi.