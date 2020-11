Prima lista per i francobolli 2021 dalla Città del Vaticano

Chissà che anno sarà quello il 2021, speriamo di certo di lasciarci presto alle spalle questo che tra un po’ andrà in archivio. Un anno triboltato anche per i francobolli e le loro uscite. Intanto si pensa al prossimo anno, per questo dalla Città del Vaticano, Poste Vaticane e Filatelia hanno comunicato la lista dei valori previsti per il 2021.

Alle voci “storiche” che oramai da tempo sono appuntamenti fissi come Pasqua e Natale, come il giro “Europa” (per l’occasione dedicata al tema Fauna selvatica nazionale a rischio di estinzione abbiamo le voci prettamente religiose come quelle del Pontificato di Papa Francesco MMXXI e un’altra per i suoi viaggi che nel 2020 di fatto è stato solo a Bari per un incontro con i Vescovi del Mediterraneo.

Ed ancora nella celebrazione degli anniversari, come il 150° anniversario della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, ed il terzo centenario della Congregazione dei Passionisti. Altre voci della lista prevedono l’ottavo centenario del Cammino di Sant’Antonio di Padova, il quinto centenario della nascita di Papa Sisto V e sempre il quinto centenario della conversione di Sant’Ignazio di Loyola. Ed ancora il nono centenario della fondazione dell’Abbazia di Prémontré in Francia. Tornano nella lista questa volta per il 90° anniversario della fondazione, la Radio Vaticana, e per il 160° anniversario della fondazione, “L’Osservatore Romano”.

Emissioni a raggio culturale e storico saranno quelle per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri ed il 450° anniversario della nascita di Caravaggio. Una al momento la congiunta prevista sarà per il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana. Appuntamento anche per il cinqantaduesimo Congresso Eucaristico Internazionale (Budapest 5-12 settembre 2021) che si sarebbe dovuto svolgere quest’anno ed è stato spostato.

Una voce che si prevede presente anche per i prossimi anni sarà quella che inizierà a promuovere il grande evento del Giubileo 2025. In questa occasione sarà ricordato anche il ventesimo anniversario dell’esortazione post-sinodale Ecclesia in Oceania. Infine un Centenario, quello della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Concluderanno le uscite le tradizionali Busta filatelica, Cartoline postali e l’Aerogramma per i quali ancora non sono stati decisi i temi particolari. Naturalmente è ancora presto per sapere come verranno composte le uscite, le date ed i bozzetti.