Prende il defibrillatore del supermercato per tentare di salvare un passante, l’uomo viene denunciato

L’episodio si svolge a Gillingham, località della contea del Kent, in Inghilterra. Un signore anziano ha avuto un malore e si accasciato a terra davanti agli occhi degli altri passati. A quel punto molte persone hanno tentato di salvare la vita dell’uomo, fra queste un passante che è andato in un supermercato vicino per prendere il defibrillatore che in quel momento avrebbe potuto fare la differenza.

Purtroppo l’uomo è stato fermato dal personale di sicurezza ed il defibrillatore non è mai uscito del negozio. Il personale del supermercato avrebbe detto che il kit salvavina non poteva lasciare la struttura perchè non era per uso esterno. L’anziano signore , all’arrivo dei paramedici, è stato dichiarato morto sul posto e l’uomo che ha tentato di prendere il defibrillatore sarebbe stato denunciato per furto.

A raccontare la storia ai media è stata Samantha Badger, una passante che ha eseguito le prime manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi e ch insieme ad altri ha fatto il possibile per salvare l’anziano vittima del malore.

La donna si è scagliata contro il supermercato e gli addetti della sicurezza che hanno impedito all’uomo di prendere il defibrillatore il quale avrebbe potuto salvare la vita all’anziano signore. Secondo quanto riferito, uno dei membri dello staff avrebbe anche chiamato la polizia per denunciare un tentativo di furto.

Samantha Badger ha dichiarato “È straziante, il paziente è morto e il defibrillatore non si è mai visto perché dopo che l’uomo si è fiondato nel negozio e lo ha preso, mentre stava correndo fuori, la guardia di sicurezza lo ha fermato e gli ha detto che non lo era per uso pubblico. L’uomo sconvolto ha spiegato che i servizi di emergenza gli avevano detto di venire a prenderlo ma non gli hanno permesso di lasciare il negozio e hanno chiamato la polizia”.