Premio Ue 2020 "donne innovatrici" e “innovatrici emergenti”

Durante questa settimana, dal 22 al 24 settembre 2020, si sta svolgendo l’evento virtuale: “Giornate europee della ricerca e dell’innovazione 2020“. Ai tre giorni organizzati dalla “Commissione europea, partecipano i responsabili delle politiche, ricercatori, imprenditori e cittadini” invitati a “discutere e modellare il futuro della ricerca e dell’innovazione in Europa e oltre” come riferisce la pagina web dell’evento.

In questo contesto la commissaria per l’innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel, ha annunciato i nomi delle vincitrici del Premio Ue 2020 destinato a tre donne innovatrici, che rispondono al nome di Madiha Derouazi, Maria Fátima Lucas, Arancha Martínez.

Madiha Derouazi è la fondatrice e amministratrice delegata di una società svizzera, l’Amal Therapeutics, gruppo che sviluppa vaccini terapeutici al fine di combattere il cancro. Maria Fátima Lucas è co-fondatrice e amministratrice delegata di una società portoghese, la Zymvol Biomodeling, atta a sviluppare enzimi industriali su modelli molecolari progettati al computer. Arancha Martínez è co-fondatrice e amministratrice delegata di una società spagnola, la It Will Be, che ha come obiettivo aiutare ad affrontare la povertà mediante l’innovazione tecnologica, e che è predisposta a fornire supporto ai membri più fragili e vulnerabili della società: le donne e i bambini.

Le tre vincitrici sono state scelte da una rosa di 13 candidature. A ciascuna verranno consegnati 100mila euro. Altri 50mila verranno consegnati a Josefien Groot, vincitrice del premio “innovatrici emergenti”. Groot è co-fondatore e amministratrice delegata di una società del Paesi Bassi, la Qlayers, impegnata a sviluppare microstrutture atte ad aumentare l’efficienza delle turbine eoliche.

La commissaria della commissione per l’innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel, ha spiegato la scelta: “Puntiamo i riflettori su donne ispiratrici e portatrici di innovazioni che cambiano la vita”, aggiungendo poi un commento dal sapore personale: “Spero che con questo premio, le vincitrici ispireranno molte altre donne a creare imprese innovative in Europa“.