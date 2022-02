"Potrebbe essere l’inizio di una grande guerra nel continente europeo": il duro discorso del presidente ucraino

Nelle prime ore di giovedì, Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è apparso in televisione con un nuovo e duro discorso in merito al conflitto al confine con la Russia, ma questa volta, oltre a rivolgersi al suo popolo, ha inviato un messaggio ai russi nella loro stessa lingua.

Zelensky ha parlato prima in ucraino avvertendo che un’invasione russa “potrebbe essere l’inizio di una grande guerra nel continente europeo“. Ha detto di aver cercato senza successo colloqui con il presidente russo e che Mosca ha quasi 200.000 soldati e migliaia di veicoli da combattimento al confine tra i due paesi. “Ho fatto una telefonata al presidente della Federazione Russa. Risultato: silenzio. Il silenzio dovrebbe essere nel Donbas“, ha detto Zelensky.

Dopo ha cambiato lingua, e in russo ha chiesto alla popolazione del paese vicino di respingere l’attacco: “Dicono che la fiamma della guerra libererà il popolo ucraino, ma gli ucraini sono liberi“, ha dichiarato il presidente. L’Ucraina non odia la cultura russa, come nessun altra cultura, il fatto di essere diversi non è un motivo per essere nemici, ha continuato Zelensky. “Ti dicono che siamo nazisti, ma come può un popolo che ha perso più di otto milioni di vite per la vittoria del nazismo sostenere il nazismo?“, ha aggiunto.

Il leader ucraino ha anche avvertito che il suo Paese è pronto per un attacco russo: “Non abbiamo bisogno di nessuna guerra, non fredda, non calda, non ibrida. Ma se le truppe ci attaccano, se cercano di prendere il nostro Paese – il nostro libertà, le nostre vite, le vite dei nostri figli – ci difenderemo“. Il presidente ucraino ha chiarito che se la Russia avesse attaccato, avrebbe visto i loro volti non le loro spalle.

Il presidente dell’Ucraina ha pronunciato il discorso pochi minuti prima che il suo omologo russo, Vladimir Putin, annunciasse una “operazione militare speciale” nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale, dove si trovano i due territori ribelli filo-russi di Donetsk e Luhansk.