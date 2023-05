PostEuropa 2023 con il francobollo per ricordare la pace

Il prossimo nove di maggio come tradizione è la “giornata dell’Europa” per ricordare il giorno del 1950 in cui vi fu la presentazione da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione Schuman, che segna l’inizio del processo d’integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale.

Come da anni a questa parte la data è scelta dai numerosi Paesi aderenti a “PostEuropa” per far uscire uno o più francobolli dedicati appunto all’Europa, che di solito si sviluppano su un tema scelto annualmente che poi ogni ammistazione declina secondo i propri costumi. Ad esempio nel 2021 è stato “Fauna selvatica nazionale in via di estinzione”, mentre lo scorso anno era “storie e miti”.

Nel 2023 doveva essere Fauna e flora sottomarine ma lo scorso anno è stato deciso di fare una commemorazione simbolica con un francobollo uguale per tutti dal titolo “Pace – Il valore più alto dell’umanità“. Spostando il tema già scelto all’anno prossimo, cosi come sappiamo già anche quello del 2025 “Scoperte archeologiche nazionali”.

Il francobollo scelto dopo un concorso è risultato quello realizzato dalle bozzettiste: Linda Bos e Runa Egilsdottir che hanno cosi motivato il loro disegno “il mondo ha bisogno di un nuovo simbolo di pace, che unisca tutte le nazioni. Le differenze culturali sono un ostacolo… Se solo l’umanità potesse rispettare le reciproche differenze comprendendone il significato e rispondendo a esse con considerazione, il mondo sarebbe un posto migliore per tutti”.

Ed anche nella zona italiana non mancherà l’omaggio, ad iniziare da quello già noto della Repubblica di San Marino con un francobollo da 3,05 euro in fogli da 12 francobolli per una tiratura di 20.004 serie. Nulla sappiamo ancora della serie in programma dalla Città del Vaticano mentre l’Italia ha fatto sapere che il suo valore costerà 1,25 euro (tariffa Bzona1 quella utile per la spedizione nella zona euro).

Ma per avere notizie e immagine del francobollo, secondo le linee guida del Ministero dobbiamo aspettare l’uscita prevista appunto per giorno 9