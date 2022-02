Positivo al Covid per 232 giorni: il caso di un uomo positivo da aprile a novembre 2020

Dall’inizio della pandemia, i ricercatori si sono concentrati sul capire quanto tempo impiega una persona positiva al Covid-19 a guarire: sebbene dipenda dalla salute del paziente, normalmente sembrano essere necessari dai 12 ai 15 giorni per eliminare il virus. Ma un caso ha attirato l’attenzione dei medici di tutto il mondo: quello di un uomo di 38 anni che ha continuato a risultare positivo al Covid-19 per 232 giorni, un vero record.

Lo strano caso è stato documentato dai ricercatori dell’Istituto Pasteur francese, dell’Università di San Paolo e della Fondazione Oswaldo Cruz in Brasile, ma a quanto pare non era l’unico. Infatti anche un altro uomo e una donna sono risultati positivi al virus per più di 70 giorni, un tempo molto più lungo rispetto ai comuni pazienti. “Dei 38 casi che abbiamo monitorato, due uomini e una donna erano atipici, nel senso che il virus è stato rilevato continuamente nel loro corpo per più di 70 giorni“, spiega Marielton dos Passos Cunha, primo autore dell’articolo pubblicato nella rivista scientifica Frontiers of Medicine.

Il gruppo di scienziati ha analizzato 29 campioni di secrezione nasofaringea di pazienti risultati positivi al covid-19 prelevati il decimo giorno successivo all’insorgenza dei sintomi e li ha inoculati in cellule coltivate in laboratorio. Nel 25% dei casi i virus presenti nei campioni sono stati in grado di infettare le cellule e replicarsi in vitro.

Uno dei dati che i ricercatori hanno evidenziato è che i pazienti con sistema immunitario compromesso sono maggiormente a rischio di contrarre l’infezione e di sviluppare una malattia di più lunga durata. Nel 2021 hanno riportato il caso di un uomo di 40 anni che ha contratto il Covid dopo esser stato sottoposto ad un trattamento molto aggressivo contro il cancro: dopo 218 giorni era ancora positivo al test. In Inghilterra, invece, sono stati segnalati 2 casi nel 2020, un uomo di 45 anni con una malattia autoimmune del sangue è rimasto positivo per 143 giorni, così come un paziente affetta da leucemia che è rimasta positiva per 70 giorni, nonostante non manifestasse sintomi.

Il terzo caso era quello di un uomo con HIV dal 2018 e sottoposto a terapia antiretrovirale risultato positivo al coronavirus per 232 giorni (da aprile a novembre 2020). I ricercatori sostengono che “il fatto che sia sieropositivo all’HIV non significa che sia più suscettibile ad altre infezioni, dal momento che è stato in terapia da quando gli è stata diagnosticata. La sua capacità di rispondere all’infezione da un altro agente è paragonabile a quella di qualsiasi altro individuo, e infatti ha risposto al coronavirus quando è stato infettato. Non è immunodepresso, come i malati di cancro, le persone con malattie autoimmuni o i trapiantati, ad esempio“, spiega Paola Minoprio, una delle responsabili del lavoro.