Porsche divorzia dalla moglie dopo 16 anni perché lei soffre di demenza: starebbe già uscendo con un’ex modella

Il dirigente della Porsche Wolfgang Porsche ha chiesto il divorzio dalla sua partner Claudia Hübner dopo 16 anni insieme, adducendo come motivazione per la separazione il cambiamento del comportamento di lei a causa di una malattia simile alla demenza che l’ha colpita negli ultimi anni.

Fonti vicine alla coppia hanno affermato che Porsche, 79 anni, ha trovato difficoltà nel vivere con sua moglie, 74 anni, a causa dei cambiamenti nel suo comportamento da quando le è stata diagnosticata la malattia. Claudia, che è nonna, ha quattro badanti che si prendono cura di lei 24 ore su 24, da quando soffre della malattia negli ultimi due anni.

Secondo quanto riferito, non è stata in grado di muoversi autonomamente per mesi e la sua consapevolezza mentale ha subito un rapido declino. Wolfgang e Claudia stanno insieme dal 2007 e si sono sposati nel 2019. I media tedeschi riferiscono che Wolfgang negli ultimi mesi si sia avvicinato alla sua amica di 25 anni, la 59enne Gabriela Prinzessin zu Leiningen.

L’austro-tedesco Wolfgang Heinz Porsche è un azionista e presidente del Consiglio di Sorveglianza di Porsche Automobil Holding SE, nonché di Porsche AG. Il dirigente nato a Stoccarda è il figlio più giovane dell’ex designer e amministratore delegato di Porsche AG Ferdinand ‘Ferry’ Porsche e Dorothea Reitz. Suo nonno era Ferdinand Porsche, il fondatore austro-boemo di Porsche AG, ed il patrimonio della famiglia Porsche è stato stimato a 20 miliardi di euro.

La nuova fiamma Gabriela, ex modella conosciuta anche come Inaara Aga Khan, è nata a Francoforte sul Meno nell’aprile del 1963 ed ha studiato legge a Monaco e Colonia. Ha sposato il principe Karl-Emich zu Leiningen nel 1991, ma la coppia ha divorziato nel 1998, stesso anno in cui la donna sposò lo svizzero Karim Aga Khan IV, il 49° Imam dei Nizari Ismailis considerato un diretto discendente del profeta Maometto. La coppia ha divorziato nel 2014.