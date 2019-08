Polonia: si infittisce il mistero del paesino dove non nascono maschi da 12 anni

Nelle ultime settimane sta facendo molto discutere il caso di Miejsce Odrzanskie, un piccolo comune polacco di poco meno di 300 persone al confine con la Repubblica Ceca. Qui, per uno strano fenomeno a cui la scienza cercherà presto di dare una spiegazione, da 12 anni nascono solo ed esclusivamente neonati di sesso femminile.

Questo aspetto, molto curioso oltre che insolito, ha inevitabilmente suscitato l’attenzione della comunità scientifica. Un team di ricercatori guidato da Rafal Ploski, capo del dipartimento di Medicina Genetica all’Università di Varsavia, ha così deciso di fare luce su quella che agli occhi di molti sembra essere uno strano ed inspiegabile sortilegio.

Per saperne di più, l’equipe ha fatto sapere che non lascerà nulla al caso. In primo luogo si soffermerà sullo studio delle condizioni ambientali e delle caratteristiche genetiche degli abitanti di questa piccola comunità. In secondo luogo, approfondirà le statistiche legate alle nascite, sperando di poter trovare un indizio da cui ricavare una pista da poter seguire.

E, in effetti, qualcosa sembra già aver colpito i ricercatori. Più nello specifico, è stato appurato che nella storia di Miejsce Odrzanskie, le nascite di maschi sono sempre state un evento molto raro. Da qui. così come reso noto da un reportage portato avanti dal New York Times, è stato assoldato un gruppo di investigatori che scoprirà se non ci siano stati aborti selettivi o forzati.

Così, mentre ha fatto il giro del web la foto della squadra di vigili del fuoco del paese tutta al femminile, diverse troupe televisive hanno raggiunto il capo dei pompieri, uno dei pochissimi uomini del paese che si è stabilito a Miejsce Odrzanskie dopo avere sposato una delle innumerevoli donne del posto.

Intervistato su quello che per alcuni è una benedizione, mentre per altri è un incubo, il funzionario ha rivelato di essere lui stesso padre di due femmine. “Mi piacerebbe avere un figlio ma è probabilmente poco realistico. Anche il mio vicino ha provato e ha avuto due ragazze. Penso che le donne qui non diano alla luce maschi“, ha mestamente concluso l’uomo. In ragione di questo fenomeno più unico che raro, il sindaco ha promesso che corrisponderà un premio a chi riuscirà ad appendere un fiocco azzurro sul portone di casa.