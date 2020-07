Polonia, fallisce la spallata dell’opposizione: Andrzej Duda è rieletto presidente

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Con la fine dell’epoca comunista, la Polonia ha cercato di raggiungere gli standard dell’Europa Occidentale ma, a distanza di 30 anni dal raggiungimento della tanta agognata libertà, per il Paese è ora di fare i conti con i demoni del passato, che a quanto pare hanno risvegliato rancori e rivendicazioni mai sopite. Il Pis ha saputo cogliere questi malumori, ragion per cui fintantoché l’opposizione non sarà in grado di unirsi e presentare un valido programma da contrapporre, non potrà più riprendere in mano il potere. E intanto chi è al governo si allontana dagli standard democratici, adottando delle riforme illiberali che dividono sempre di più il paese. La conferma di Andrzej Duda rischia quindi di aggravare un frattura sempre più evidente all'interno della società polacca.