Polonia, dove Hitler ha nascosto il suo tesoro: trovata la mappa

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Non avrei mai pensato a veri tesori nascosti, come nei libri di avventura. Poi penso alle persone cui l'oro e le opere d'arte sono state sottratte e con violenza e forza. Anch'io ho ascoltato i racconti di beni preziosi (e affettivi) sottratti ingiustamente. Sarebbe bello che quest'oro, ora, venisse utilizzato per progetti di solidarietà.