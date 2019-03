Polonia, 24enne italiano trovato morto: precipitato dal 5° piano di un appartamento

E’ stata la stampa pisana a rendere nota la morte di Salvatore Cipolletti, un ragazzo di 24 anni residente a Ponsacco in provincia di Pisa. Il giovane, insieme ad altri due amici del posto, è partito il 7 marzo scorso per la Polonia, dov’è andato a trascorrere una vacanza. Dopo pochi giorni dalla sua partenza però, è stato ritrovato il suo corpo privo di vita.

Sul caso sta indagando la polizia polacca che per ora non esclude alcuna pista. L’accaduto infatti, potrebbe essere un terribile incidente provocato da sostanze stupefacenti di cui i ragazzi stavano facendo uso durante una festa presso l’appartamento, o potrebbe trattarsi anche di omicidio. Il 24enne è stato trovato privo di vita dopo essere precipitato dal quinto piano dell’appartamento che aveva in affitto a Varsavia con gli amici.

Le indagini

Era il 7 marzo scorso quando Salvatore Cipolletti è partito dalla provincia di Pisa per raggiungere Varsavia, in Polonia, e godersi così una vacanza con due suoi amici. Nonostante la notizia del decesso del 24enne sia stata diffusa solo ora, la morte risalirebbe al 9 marzo scorso, qualche giorno dopo l’inizio della vacanza.

Secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora, il 24enne si trovava nell’appartamento che aveva preso in affitto a Varsavia con gli amici, ed in loro compagnia erano presenti anche due ragazzi polacchi. In quella stessa serata, Salvatore è precipitato dal quinto piano dell’edificio, morendo sul colpo. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente.

La salma di Salvatore non ha ancora fatto ritorno in Italia poichè le indagini sono ancora in corso, e la polizia polacca indaga a 360° sulla vicenda. Così come non è escluso che la caduta possa essere stata accidentale, non si esclude neanche la pista dell’omicidio. I familiari di Salvatore sono già arrivati in Polonia.