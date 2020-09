Pippa Middleton costretta ad uscire di scena per non oscurare l’immagine della sorella Kate

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La regina Elisabetta è sempre molto attenta all’immagine della famiglia reale, le cui vicende sono seguite con interesse dai giornali e dai sudditi. Gli scandali non mancano, di conseguenza ogni seppur piccola mossa o iniziativa deve essere valutata con attenzione. E in effetti l’atteggiamento di Pippa di qualche anno fa rischiava non solo di mettere in ombra la sorella, ma anche di creare non poco imbarazzo all’interno della royal family.