Pipistrello in cabina: volo India-USA costretto all’atterraggio di emergenza

Un Boeing 737 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza dopo aver fatto ritorno all’aeroporto di partenza, una occorrenza che può a volte capitare a causa di guasti scoperti mentre il mezzo è in volo o situazioni atmosferiche sfavorevoli al viaggio. In questo caso ad obbligare l’aereo a interrompere il volo è stata la presenza di un pipistrello nella cabina passeggeri.

Il volo della compagnia Air India era partito regolarmente alle 2:27 di notte dall’Aeroporto Internazionale Indira Gandhi di New Delhi ed era diretto negli Stati Uniti, quando a circa 30 minuti dall’inizio del viaggio un pipistrello ha iniziato a volare sopra le teste dei passeggeri. Mentre il panico si scatenava tra le persone in cabina, come mostrato dai video ripresi da alcuni passeggeri, personale di volo ha segnalato la presenza dell’animale al capitano.

Il pilota del Boeing ha contattato la torre di controllo aereo, ed hanno convenuto che fare ritorno alla capitale indiana fosse la scelta migliore, ma il veicolo era troppo pesante per poter atterrare. E’ stato quindi necessario viaggiare per due ore mentre l’aereo si liberava di parte del carburante al fine di alleggerire il mezzo.

L’aeroplano ha poi fatto ritorno all’aeroporto di partenza alle 3:55 di notte ed è stato dichiarato come AoG, acronimo che sta per “Aircraft on ground“, “Aereo a Terra” in italiano e significa che il mezzo ha un problema e non può ripartire fino a che non sia risolto. I passeggeri sono stati fatti scendere al mezzo e sono saliti a bordo del volo AI-105 che ha raggiunto Newark, in New Jersey, in giornata con sole 3:30 ore di ritardo rispetto all’arrivo originariamente previsto.

Il Boeing 737 è stato fumigato, mentre le autorità aeroportuali contattavano il centro di controllo animali. Il pipistrello è stato in seguito trovato morto nella business class vicino al posto numero 8. Sono attualmente in corso le indagini interne per capire come l’animale sia riuscito ad entrare nel mezzo.