"Pianeta sempre più affollato, 8 miliardi a novembre. India il Paese più popolato"

Il nostro pianeta, la Terra, è come una astronave naturale che viaggia all’interno del cosmo. Come si sa, in ogni mezzo a nostra disposizione, i posti sono ovviamente limitati. Pensiamo ad esempio a quando guidiamo un’auto omologata per 9 persone. Se ne mettiamo già 10-11 si comincia a stare stretti. E così funziona per il nostro pianeta, che ha ovviamente risorse limitate, e non tutti oggi riescono ad accedere a ciò che il pianeta ci offre. E la popolazione, che ad oggi conta circa 7 miliardi di persone, poco più, poco meno, è destinata ad aumentare.

Questo ovviamente causa molti problemi di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti necessari alla sussistenza alimentare. In ciò rientra anche il problema delle risorse fossili naturali, che stanno ormai per esaurirsi. Un nuovo studio ha preso in considerazione la crescita della popolazione nel prossimo futuro, e le previsioni non sono affatto rosee. Ecco che cosa sta per accadere.

Mondo, 8 miliardi di persone a novembre

Al momento sulla Terra ci sono poco più di 7 miliardi e mezzo di persone, ma secondo un algoritmo del World Population Prospect: the 2019 Revision delle Nazioni Unite e dell’International Programs Center at the U.S. Census Bureau, entro il prossimo 15 novembre la popolazione mondiale si attesterà sugli 8 miliardi di persone.

Dall’inizio di quest’anno la popolazione è aumentata di oltre 42.868.742 di persone. Secondo l’ONU la popolazione umana raggiungerà comunque gli 8,5 miliardi di individui nel 2030 e i 9,7 miliardi nel 2050, fino al picco di 10,4 miliardi degli anni attorno al 2080. Dobbiamo precisare, per dover di informazione, che la crescita della popolazione è comunque in rallentamento rispetto al passato, questo in quanto soprattutto in Europa si sono vissute numerose crisi sociali ed economiche che hanno frenato le persone dal mettere al mondo nuovi nati.

Nei prossimi anni guideranno la crescita demografica soprattutto Paesi che attualmente sono in via di sviluppo, come Repubblica democratica del Congo, l’Egitto, l’Etiopia, l’India, la Nigeria, il Pakistan, le Filippine e la Tanzania. Proprio l’India entro il 2023 dovrebbe superare la Cina come Paese più popoloso al mondo.