Perù: uomo scopre il tradimento della moglie grazie alle immagini di Google Street View

Come sempre più spesso ribadito dai media, i social network sono una tentazione che mette a rischio i matrimoni. Circa metà delle cause di separazione sono addebitabili ai tradimenti che avvengono in rete. Si pensa infatti di poterla fare franca ma, come accade di sovente, non sempre è facile cancellare definitivamente le tracce della propria infedeltà.

Oltre ai social network, esistono anche altri strumenti potenzialmente in grado di non lasciare alcuna via di scampo, anche a distanza di anni. Ne sa qualcosa un uomo di Lima, che ha scoperto l’infedeltà della moglie esplorando la propria città grazie al servizio Street View di Google Maps.

Intenzionato a tracciare il percorso più breve per raggiungere il Ponte dei Sospiri di Barranco, una delle mete più romantiche della capitale peruviana, l’uomo si è imbattuto in una coppia intenta a scambiarsi delle tenere effusioni. Quella donna seduta su di una panchina, immortalata mentre accarezzava un uomo sdraiato con la testa sulle sue ginocchia, sembrava proprio sua moglie. L’uomo è rimasto inizialmente sbigottito, e non ha potuto fare altro che cercare dei dettagli che potessero far luce su quanto aveva appena scorto.

Come ben sappiamo, per motivi di privacy Google è obbligata ad oscurare il volto delle persone. La regola non ha però impedito all’uomo di riconoscere la moglie dal taglio e dal colore dei capelli, dalla statura e dai vestiti. Per non avere più dubbi a riguardo, gli è stato sufficiente zoomare sull’immagine. La foto da lui scoperta durante la passeggiata virtuale non era recente, in quanto risaliva ad ottobre 2013, ma si è dimostrata una prova schiacciante che ha di fatto dimostrato l’infedeltà della moglie.

La stessa, messa davanti all’evidenza, non ha potuto che ammettere la scappatella. L’uomo non l’ha presa di buon grado e così, come riportato dal sito Todo Noticias, dopo solo cinque giorni la coppia ha deciso di separarsi.