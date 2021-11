Terribile tragedia in Perù, precisamente nella regione di Amazonas, la stessa che è stata colpita due giorni fa da un violentissimo terremoto. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, un minibus è caduto in una scarpata mentre percorreva il tratto autostradale tra Chachapoyas e Moyobamba. Pesantissimo il bilancio, che parla di almeno 10 persone decedute e 7 feriti gravi. La notizia è stata confermata dalle autorità. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.

Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il conducente del mezzo potrebbe aver perso il controllo del bus cadendo giù. Un volo di alcune centinaia di metri che purtroppo non ha lasciato scampo alle dieci persone morte. Il veicolo è andato giù nella scarpata vicino al ponte di Vilcaniza, nel settore stradale chiamato El Paredon, il quale appartiene al distretto La Florida, nella provincia di Bongará. Le emittenti locali riferiscono che i feriti sono stati portati al centro sanitario di Pomacochas.

Un vuoto di 300 metri

La scarpata dove è caduto il veicolo è profonda 300 metri. Mentre rotolava giù dal pendio il mezzo è stato fermato da alcuni alberi, che ne hanno impedito la caduta ancora più a valle. Il veicolo appartenava alla compagnia “Cruz Hermanos”. Le operazioni di soccorso sono state complicate a causa del punto in cui è caduto il veicolo.

Joicer Tejada, operatore dei Vigili del Fuoco, ha confermato come le operazioni di recupero del mezzo e dei cadaveri, nonchè dei feriti, sono state piuttosto difficili. Gli altri 7 passeggeri hanno tutti riportato ferite di diversa entità: alcuni di loro sono molto gravi. Tutti si trovano in ospedale.

Il Perù, a neanche 48 ore di distanza dal terremoto di 7.5 gradi avvenuto nella regione di Amazonas, torna a fare i conti con una nuova tragedia. La notizia dell’incidente ha fatto in breve tempo il giro del Paese, destando sgomento e sconcerto tra la popolazione. A breve si potranno conoscere ulteriori dettagli sul caso in questione.